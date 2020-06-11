حساب المواطن: حدثنا قيمة «دعم البنزين» في دفعة شهر يونيو

قال برنامج حساب المواطن، إنه تم تحديث قيمة دعم البنزين خلال الدفعة الحالية بما يعكس السعر المحدث لشهر يونيو بـ90 هللة للتر.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر تويتر أن «قيمة الدعم المقدم من البرنامج فيما يخص البنزين 91، ظلت ثابتة لمدة شهرين (التعويض عن سعر 1.31 ريال/لتر) حتى مع خفض الأسعار الشهر الماضي».

ونبه برنامج حساب المواطن إلى أنه «في هذا الشهر تم تحديث قيمة التعويض بما يعكس السعر المحدث لشهر يونيو بـ90 هللة للتر».

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جاء ذلك ردًّا على استفسار مواطن قال فيه « بما أن أسعار الطاقة مرتفعة لماذا يتم خصم حساب المواطن؟ نريد جوابًا شفافًا فقط».

وكانت ‏أرامكو أعلنت، أمس الأربعاء، مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر يونيو. وجاءت الأسعار كالتالي (بنزين 91: 0.90 ريال لكل لتر بدلًا من 0.67 ريال – بنزين 95 : 1.08 ريال لكل لتر بدلًا من 0.82 ريال) ويتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه؛ حيث إن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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