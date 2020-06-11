المجلس الصحي ينتصر للمريض في التصريح «الطبي الطارئ»

تسجيل الوصول مسؤولية المنشأة الطبية..
أكد المجلس الصحي السعودي، أن مسؤولية عدم تسجيل وصول صاحب تصريح «طبي طارئ»، عبر تطبيق توكلنا، يقع على المنشأة الطبية وليس المريض.
وقال المجلس الصحي السعودي، عبر حسابه بتويتر: «يؤكد المجلس الصحي السعودي ممثلًا بالمركز الوطني للمعلومات، بأنه يجب على المنشآت الصحية تأكيد حضور المريض للتصريح الطبي الطارئ المحدد في توكلنا».
ووفق المجلس الصحي السعودي يتم ذلك «فور وصوله من خلال البوابة الخاصة بالتصاريح الطبية، حيث تقع هذه المسؤولية على المنشاة، وليس المريض».
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