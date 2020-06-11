لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.. إغلاق وتغريم 151 مُنشأة تجارية في المدينة

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أغلقت الفرق الرقابية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، 10 منشآت تجارية، ووقّعت غرامات ضد أصحاب 141 مُنشأة مخالفة، لعدم تطبيق إجراءات مواجهة انتشار «كورونا المستجد».
وفي بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الأمانة: أغلقت الفرق الرقابية والبلديات، اليوم الأربعاء (10) منشآت تجارية، كما أشعرت وغرّمت 141 منشأة مخالفة؛ لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي بين العملاء، وهو ما يخالف الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد».
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