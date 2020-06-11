مديرية «الجوازات» توضح الموقف الحالي لتمديد تأشيرات الخروج والعودة

جددت المديرية العامة للجوازات التأكيد على أن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية، في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة.

جاء ذلك ردًّا من الجوازات على استفسار عبر حسابها بـ"تويتر" يقول: «السلام عليكم.. أولًا شكرًا لجهودكم في تسهيل التواصل مع الناس.. لدي عائلتي بمصر تأشيرة خروج وعودة وستنتهي يوم ٢٠/٦ القادم وإقامتي تم تجديدها مؤخرا فما الحل لتمديدها في ظل عدم قدرتهم على العودة حاليا لتوقف الطيران. وشكرا».

وأجابت الجوازات قائلة: «أهلاً بك، سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، علمًا أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.. سعدنا بتواصلك».

وفي وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للجوازات أن خِدْماتها الإلكترونية مستمرة عبر منصتي أبشر ومقيم، وأن خدمة "الرسائل و الطلبات" لا تزال متاحة ومستمرة من خلال المنصة الإلكترونية "أبشر "، لجميع المستفيدين من خدماتها، حيث يمكن من خلال استخدام هذه الخدمة معالجة الملاحظات التي تظهر للمستفيدين على منصة أبشر وتعوقهم من إنهاء معاملاتهم، وحلّها من قبل المختصين دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.

وقالت الجوازات إنه يمكن للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى حسابه في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، واختيار أيقونة خدمات من "خدماتي"، الخدمات العامة، "الرسائل والطلبات"، ثم اختيار قطاع "المديرية العامة للجوازات"، واختيار الخدمة المطلوبة من القائمة (مشاكل هوية مقيم، ومشاكل التأشيرات، ومشاكل تحديث معلومات جواز السفر ونقل المعلومات.

كما تشمل مشاكل نقل الخدمات وتعديل المهنة، والاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات، وتمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية اليمنية، وخدمة خرج ولم يعد، وخدمة إلغاء بلاغ التغيب، وخدمة إضافة مولود داخل أو خارج المملكة للمقيمين، وتمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية السورية)، وكتابة الموضوع والرسالة ثم النقر على "إرسال"، مع التأكد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة.

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وأشارت إلى أن إتاحة هذه الخدمة إلكترونيًّا جاءت ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة، والتي قد تعوق إنهاء معاملاتهم.

ودعت "الجوازات" جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة "أبشر" ومقيم التي تضم العديد من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.

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