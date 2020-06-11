9 إصابات بـ«تصادم مركبتين» على طريق الشفا بالطائف

أسفر حادث تصادم بين مركبتين، أمس الأربعاء، على طريق الشفا بالطائف، عن وقوع تسع إصابات متفاونة، باشرتها الفِرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة، بعد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات منطقة مكة المكرمة.

وقال المتحدث باسم الهلال الاحمر السعودي بالطائف، شادي بن عابد الثبيني، إنَّ غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد 6 فرق اسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري .

وأشار إلى أنّه عند وصول أول فرقة للموقع اتّضح أنَّ الحادث خلّف وراءه 9 إصابات متنوعة ما بين البسيطة والمتوسطة؛ مما دعا إلى تقديم الخدمة الطبية الطارئة لهم ونقل ستة إصابات منها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، فيما تمّ علاج ثلاث حالات بالموقع، واكتفت بذلك دون الحاجة لنقلها.

وتفصيلًا، أوضح شادي بن عابد الثبيني، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أنَّ غرفة العمليات تلقت البلاغ؛ وقامت بتوجيه ستّ فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

Advertisements

وأضاف: عند وصول أول فرقة للموقع اتضح أنَّ الحادث خلّف وراءه تسع إصابات متنوعة ما بين بسيطة ومتوسطة؛ فتم تقديم الخدمة الطبية الطارئة لهم، ونقل ستّ إصابات منها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وعلاج ثلاث حالات بالموقع دون الحاجة لنقلها.

اقرأ أيضًا:

إصابتان في حادث تصادم بالباحة أحدهما «حالته خطيرة»

مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين في حادثي تصادم منفصلين في الباحة

بالصور.. تفاصيل حادث تصادم مركبة بعمود إنارة في بني سار بالباحة