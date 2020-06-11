بحد 60 ألف ريال.. بنك التنمية الاجتماعية يحدد 5 أيام لحسم تمويل «نفاذ»

المتحدث الرسمي عرض الشروط وآلية التقديم..
أوضحت المتحدث الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية، نور العبدالكريم، متطلبات وشروط الحصول على تمويل (نفاذ) الذي يوفره البنك للعاطلين وذوي الرواتب أقل من 10 آلاف ريال، وقالت العبدالكريم خلال استضافتها في برنامج «يا هلا» على «روتانا خليجية»، إن التقديم للحصول على التمويل يتم إلكترونيًّا خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن رحلة الحصول على التقديم أصبحت حاليًا أقصر، حيث تستغرق من 5 إلى 7 أيام فقط. وهي فترة قياسية مقارنة بتمويلات أخرى، وأضافت أنه يشترط أن يكون المتقدم سعوديا، وأن يكون ضمن الفئة العمرية بين الـ18 و55 سنة، مشيرة إلى أن هناك تمويلات أخرى لمن هم فوق الـ55 بالتعاون مع جهات أخرى.
وتابعت: «لدينا في منتج (نفاذ) التمويلي مساران؛ الأول نقدي يصل إلى 60 ألف ريال، والمسار الثاني هو (النقل والتوصيل التشاركي) ويستلم من خلاله الممول مركبة للعمل بها».
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