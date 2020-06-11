«فلكية جدة» تفند قصف العاصفة الشمسية واصطدام 5 كويكبات بالأرض

نفت الجمعية الفلكية بجدة، ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض الأرض لعاصفة شمسية واصطدام كويكبات بها.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة –عبر صفحة الجمعية بموقع فيسبوك- إنه لا يوجد في الوقت الحالي أي نشاط لعاصفة شمسية (عاصفة جيومغناطيسية)، ولا يتوقع حدوث أي نشاط جيومغناطيسي في وقت قريب.

وتابع رئيس فلكية جدة قائلًا: «أما بالنسبة للكويكبات فلا توجد أية كويكبات تمثل خطورة أو في مسار اصطدام بالكرة الأرضية في الوقت الحالي، فأغلبها سوف يمر على مسافات كبيرة من كوكبنا».

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وكانت أخبار عبر مواقع التواصل قد زعمت تعرض الأرض لقصف عاصفة شمسية، وأن وكالة ناسا الأمريكية حذرت من 5 كويكبات تتجه نحو الأرض.

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