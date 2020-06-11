هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس بالمدينة المنورة وجازان وعدة محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان، وهبوب رياح متربة على المدينة المنورة.

وأشارت الهيئة –في تنبيه متقدم– إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه تدنٍّ في مدى الرؤية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد إن الحالة الجوية بجازان تشمل محافظات «الداير بني مالك، وأحد المسارحة، والحرث، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب»، وإنها ستستمر حتى الساعة الـ7 مساء اليوم، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بجازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا لمنطقة المدينة المنورة، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وأوضحت أن الحالة الجوية تشمل «الحناكية – العلا – العيص – المهد – خيبر – ينبع»، وتستمر حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم.

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من جانبه، توقع «طقس العرب» استمرار تشكُّل السحب الرعدية في مرتفعات أبها وجازان، وأشار إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة، خاصةً في شرق المملكة ووسطها، مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الأربعينات مئوية، وأوضح أن الرياح السطحية ستكون نشطة في سواحل البحر الأحمر وتعمل على اضطراب المياه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة»، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وشمال المملكة.

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