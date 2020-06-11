أخبار السعودية في 24 ساعة.. أرامكو ترفع أسعار البنزين.. وحساب المواطن يوضح أسباب نقص الدعم

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية ليوم الأربعاء، حيث استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة جرى خلاله استعراض عدد من الملفات الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أعلنت شركة ‏أرامكو السعودية رفع أسعار البنزين المحدثة لشهر يونيو، وإلى التفاصيل:

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيرس، وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.

أرامكو تعلن رفع أسعار البنزين لشهر يونيو

أعلنت شركة ‏أرامكو السعودية مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر يونيو وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، حيث إنّ الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية، وجاءت الأسعار كالتالي:

بنزين 91 : 0.90 ريال لكل لتر بدلًا من 0.67 ريال.

بنزين 95 : 1.08 ريالات لكل لتر بدلًا من 0.82 ريال.

حساب المواطن يوضح سبب نقص قيمة الدعم وخطوات الاستعلام عنه من الحاسبة التقديرية

كشف حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أسباب النقص في قيمة الدعم الشهري، موضحًا أن الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن يتغير بناءً على الارتفاع والانخفاض نتيجة المراجعة الدورية لأسعار الطاقة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

السديس يؤكد دور المملكة البارز في خدمة الحرمين وقاصديهما

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على العناية بالحرمين الشريفين، وتهيئة كل السُبل لقاصديهما من خلال الرعاية الكبيرة والتوجيهات الحكيمة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذت لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين.

منع استخدام بوابات التعقيم في الجهات الحكومية أو الخاصة

كشفت مصادر عن صدور قرار بمنع استخدام بوابات التعقيم في الجهات الحكومية أو الخاصة؛ بناء على ما رصدته اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا)، إضافة إلى منع استخدام أي جهاز أو تقنية للتعقيم أو منتجات أو أدوت لمكافحة الفيروس بشكل مباشر أو غير مباشر .

بالفيديو.. آل الشيخ: بهذه الأدوات نجحت المنظومة التعليمية في مواجهة أزمة «كورونا»

ثمّن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دعم قيادة المملكة للعملية التعليمية «عن بُعد»؛ أثناء جائحة «كورونا المستجد»، جاء ذلك، خلال مشاركة آل الشيخ، في المؤتمر الاستثنائي العام لمكتب التربية الخليجي، الذي عُقد اليوم الأربعاء، «عن بُعد».

لـ4 فئات.. فتح تأكيد الرغبات في الاختبار التحصيلي الفترة الثانية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح تأكيد الرغبات في الاختبار التحصيلي الفترة الثانية لعدد من فئات الطلاب، الذين لم يسجلوا الفترة الماضية.

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«الحصيني» يحدد مواعيد بواكير التمور في عدد من مناطق المملكة

توقع الفلكي السعودي عبدالعزيز الحصيني، أن يكون وقت ظهور بواكير الرطب -الخراف- في محافظة الإحساء مثل الطيار والغر (والبشرى)، وهو الاسم العام لأنواع الرطب والتي تباع مبكرًا أن يكون في الثلث الأول من شهر ذي القعدة 1441هـ، ‏كما توقع أن يكون وقت جني الرطب في المدينة بعدها بأسبوع، وفي مقدمتها «روثانة» و«ربيعة» وغيرها من التمور، ومتوقع أن يكون بواكير الرطب الخراف في المدينة النبوية في الثلث الثاني من شهر ذي القعدة 1441هـ.

بالروابط والخطوات.. أبشر للتوظيف تفتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل عبر منصة أبشر التوظيف للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) في كلية الملك فهد الأمنية بعد التخرج بدرجة البكالريوس، والتعيين بعدها والعمل في القطاعات الأمنية العسكرية.

أعلى 5 مدن تسجيلًا للحرارة على مستوى المملكة.. اليوم الأربعاء

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن مدينة القيصومة سجلت، اليوم الأربعاء، أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة بواقع 46.6 درجة مئوية، مشيرة إلى أن مدن رفحاء، عرفات، الدمام ، الأحساء، هي الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة بتسجيلها ( 46.1، و46، و46، و43) درجة مئوية على التوالي.

بدء الحجز في حي الإعلاميين بمشروع واحة الدمام

أعلن مشروع واحة الدمام الواقع في ضاحية الواجهة السكنية بالدمام، إحدى الضواحي السكنية الكبرى لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، بدء الحجز للوحدات السكنية في حي الإعلاميين، وذلك في إطار الاتفاقية المُوقّعة بين وزارتي الإسكان والإعلام.

طالبة بجامعة الملك خالد تبتكر «روبوت» لدعم المناهج الدراسية لأطفال متلازمة داون

ابتكرت الطالبة بكلية علوم الحاسب الآلي بجامعة الملك خالد ندى بنت سعيد القحطاني «روبوت» يحمل اسم «حواء»؛ لدعم المناهج الدراسية لأطفال متلازمة داون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و15 عامًا.

طقس الخميس.. الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدٍ الخميس؛ لافتة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على 3 مناطق.

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