السعودية اليوم / اقليم كردستان يتخذ إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا



بغداد 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

قررت رئاسة محكمة استئناف أربيل باقليم كردستان اليوم تعليق الأعمال الحكومية لفترة أسبوعين إثر إصابة اثنين من قضاتها بفيروس

من جانبها قررت رئاسة برلمان الإقليم تعليق أعمال البرلمان لفترة أسبوعين بعد إصابة أحد أعضاء البرلمان واثنين من موظفيه بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة بإلاقليم أعلنت تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم تسع منها في أربيل.

// انتهى //

10:55ت م

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بغداد 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسقررت رئاسة محكمة استئناف أربيل باقليم كردستان اليوم تعليق الأعمال الحكومية لفترة أسبوعين إثر إصابة اثنين من قضاتها بفيروس كورونا من جانبها قررت رئاسة برلمان الإقليم تعليق أعمال البرلمان لفترة أسبوعين بعد إصابة أحد أعضاء البرلمان واثنين من موظفيه بالفيروس.وكانت وزارة الصحة بإلاقليم أعلنت تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم تسع منها في أربيل.// انتهى //10:55ت م0041

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