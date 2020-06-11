السعودية اليوم / مصرع وإصابة أربعة من عناصر الجيش العراقي بسقوط قذيفة هاون على عجلة عسكرية جنوب كركوك



بغداد 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم مصرع وإصابة أربعة من عناصر الجيش العراقي بسقوط قذيفة هاون على عجلة عسكرية جنوب مدينة كركوك.

وأفادت الخلية في بيان صحفي بأن الحادث أسفر عن مقتل أحد المقاتلين وجرح ثلاثة آخرين على إثر سقوط قذيفة الهاون على عجلة عسكرية نوع "همر" ضمن قاطع الفوج الأول في اللواء 45 في قرية العطشانة التابعة لقضاء داقوق جنوب كركوك.

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10:49ت م

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