

أبها 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول,وتشمل مدينة أبها وضواحيها ، ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير, وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

وشهدت أجزاء من منطقة عسير مساء أمس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت محافظة ظهران الجنوب و مركز الشعف ومركز الواديين وتمنية والجوة .

// انتهى //

10:42ت م

0036





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار على منطقة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.