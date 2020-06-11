السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أفغانستان إلى 22143 حالةً



كابل 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الإفغانية اليوم أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975 حالةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 405 حالات.

// انتهى //

10:22ت م

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كابل 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 22143 حالةً.وذكرت وزارة الصحة الإفغانية اليوم أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975 حالةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 405 حالات.// انتهى //10:22ت م0031

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