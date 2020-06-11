السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة



الباحة 20 شوال 1441هـ الموافق 11 يونيو 2020م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, المخواة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

// انتهى //

10:22ت م

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