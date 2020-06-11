السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 8102



نيودلهي 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

سجلت الهند 9996 حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 286 ألفاً و579 حالةً، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 8102 حالةً.

// انتهى //

10:21ت م

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نيودلهي 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسسجلت الهند 9996 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و357 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 286 ألفاً و579 حالةً، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 8102 حالةً.// انتهى //10:21ت م0029

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