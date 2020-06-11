السعودية اليوم / الكويت تسجل 24137 حالة شفاء بتعافي 849 اصابة من (كوفيد 19)



الكويت 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) في البلاد 24137 حالة بعد تعافي 849 اصابة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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10:13ت م

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