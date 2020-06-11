

سيئول 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية اليوم 45 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11947 حالة، مشيرةً إلى أنها لم تسجيل أي حالة وفاة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 276 حالة.

// انتهى //

09:13ت م

0019



سيئول 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسسجّلت كوريا الجنوبية اليوم 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تراجع للحصيلة اليومية رغم استمرار رصد حالات مرتبطة بعدوى جماعية في العاصمة سيؤول وضواحيها.وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11947 حالة، مشيرةً إلى أنها لم تسجيل أي حالة وفاة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 276 حالة.// انتهى //09:13ت م0019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 45 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.