ع السعودية اليوم / 555 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و26 وفاة



برلين 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 555 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" أن السلطات الصحية الألمانية سجّلت 26 وفاة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8755 حالة، مشيرًا إلى تعافي 400 حالة، ليصل عدد المتعافين إلى 171 ألفًا و200 حالة.

// انتهى //

09:03ت م

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برلين 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، لترتفع حصيلة المصابين إلى 185 ألفًا و416 حالة.وأوضح معهد "روبرت كوخ" أن السلطات الصحية الألمانية سجّلت 26 وفاة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8755 حالة، مشيرًا إلى تعافي 400 حالة، ليصل عدد المتعافين إلى 171 ألفًا و200 حالة.// انتهى //09:03ت م0018

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