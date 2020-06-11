2020-06-11

منها تملك الأسهم.. عمومية سابك توافق على تعديل مواد في نظامها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجمعية العمومية غير العادية للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” موفقتها على تعديل عدد في مواد النظام الأساسي للشركة.

وقالت الشركة عبر بيان على “تداول”، اليوم الخميس، إن الجمعية العمومية وافقت على عدة بنود من مواد النظام الأساسي للشركة فيما يخص أغراض الشركة، وتملك الأسهم وزيادة وتخفيض رأس المال، وتوزيع الأرباح والمشاركة والاندماج، وتملك الأسهم وزيادة وتخفيض رأس المال والأسهم الممتازة وتشكيل مجلس الإدارة.

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وأقرت العمومية تعديل المواد المتعلقة بتوزيع الأرباح، والوثائق المالية، والمادة المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية وتعديل سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.

كما أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، التي عقدت اجتماعها، في أبريل الماضي، توزيع أرباح نقدية، عن النصف الثاني من 2019م، بقيمة 6.6 مليار ريال، بواقع 2.2 ريال للسهم.



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