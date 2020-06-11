فيديو مؤثر.. مُسن يروي قصة إصابته بـ كورونا وشفائه: ولدت من جديد

2020-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

روى مسن قصة إصابته بفيروس كورونا المستجد والأعراض التي شعر بها، مؤكدًا أن شعوره لا يوصف بعد أن شعر بتحسن في حالته الصحية.

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وبحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قال المسن إن خروجه من المستشفى اقترب، وإنه كان قد شعر بضيق في النفس أول أيام عيد الفطر ولم يقدر على القيام، وذهب للمستشفى لإجراء التحليل فأخبروه بأنه مصاب بكورونا.

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وتابع المسن أنه شعر بارتفاع في درجة الحرارة واختناق ودخل العناية المركزة لمدة 3 أيام وبعدها تغير الوضع تمامًا وبدأ يتماثل للشفاء، واصفًا الأمر بأنه يشعر كأنه ولد من جديد.

كما نصح الجميع بالابتعاد عن الاختلاط والجلوس في المنزل قدر المستطاع وعدم المصافحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وذلك لأن الفيروس خطير وقاتل، موجهًا الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما فعله لمواجهة هذه الجائحة وعلاج المصابين.

وختم المسن بقوله إن خادم الحرمين هو ملك الإنسانية ولا يوجد مثله في العالم.



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