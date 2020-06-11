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مواعيد ظهور بواكير التمر في السعودية
موجات الحر مهمة لنضج الرطب أو الخراف
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، مواعيد ظهور بواكير التمر في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح الحصيني في تغريدة له عبر تويتر: أن وقت ظهور بواكير الرطب -الخراف- في محافظة الإحساء مثل الطيار والغر (والبشرى)، وهو الاسم العام لأنواع الرطب والتي تباع مبكرًا أن يكون في الثلث الأول من شهر ذي القعدة 1441هـ.
كما توقع الباحث في الطقس والمناخ أن يكون وقت جني الرطب في المدينة بعدها بأسبوع، وفي مقدمتها روثانة وربيعة وغيرها من التمور، وأن يكون بواكير الرطب الخراف في المدينة النبوية في الثلث الثاني من شهر ذي القعدة 1441هـ.
وبالنسبة إلى المنطقة الوسطى فتوقع الحصيني ظهور بواكير الرطب فيها أواخر شهر ذي القعدة وأوائل شهر ذي الحجة 1441هـ، مبينًا أن موجات الحر مهمة لنضج الرطب أو الخراف.
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