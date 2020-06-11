كيف تكون جزءًا في حلقة انتهاء جائحة كورونا؟ رسالة مهمة للشباب

2020-06-11

متابعات الخليج 365 - هاجر المفدى - الرياض

يُعتبر الأطباء هم أبطال الصحة، ومن أهم وسائل التصدي لفيروس كورونا (كوفيد19)، ويخوض الأطباء دون استثناء في القطاعات الصحية حربًا شرسة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، ويتم تقديم الرعاية الصحية الفائقة، وسط انتشار مُستمر لفيروس كورونا من الطاقم الطبي.

وفي الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل كبير جدًّا، يقول الدكتور بشير عبدالناصر، طبيب عناية مركزة بمستشفى د. سلمان الحبيب، لـ”متابعات الخليج 365“، بأن فيروس كورونا هو أخطر فيروس تم التعامل معه من الناحية الصحية؛ فهو سهل الانتشار والانتقال سريعًا جدًّا عكس أي فيروس آخر.ومن الممكن أن ينتقل بين أشخاص ليس لديهم أي أعراض للمرض، كما أنه من الناحية الاقتصادية أن الفيروس أوقف جميع النشاطات.

وأشار إلى أن فيروس كورونا يشكل خطرًا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأضاف بشير أن السلطات السعودية ووزارة الصحة السعودية اتخذت إجراءات ممتازة، وكانت السعودية سباقة في جميع الإجراءات المتخذة.

واقترح الدكتور بشير على وزارة الصحة شراء (معدات الحماية الشخصية) ويتم توزيعها على جميع المستشفيات لحماية الأطباء أثناء خدمة المرضى.

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وأشار الدكتور بشير إلى أن الوسيلة الأمثل لتوعية الشعب بشكل كافٍ هي الترغيب بالالتزام دون الترهيب بالعواقب المتخذة، فالتوعية الكاملة ينتج عنها مسؤولية من الفرد تجاه مجتمعه فالإنسان هو العامل الأول لانتهاء أزمة كارونا.

وتابع أن الجانب النفسي له دور كبير لتحسن حالة الشخص المصاب بفيروس كورونا بشكل ملحوظ وعلى جميع المصابين أن تكون معنوياتهم جيدة لفعالية ذلك في سرعة الشفاء.

وقال: إن المريض الذي يعاني من صعوبة في التنفس ويحتاج للدخول للعناية المركزة غالبًا يجلس مدة طويلة تتراوح من الأسبوع إلى الأسبوعين، موضحًا للجميع بأن هذه العدوى جديدة وأن معرفتنا بها تشوبها أيضًا ثغرات عديدة سوف تستغرق حتمًا وقتًا لسدها.

وطمأن الدكتور بشير الجميع بأن جميع الأجهزة متوفرة، ولا يوجد هنالك قلق من هذه الناحية وهذا بفضل وزاره الصحة السعودية، وأن جميع المصابين يتم التواصل مع ذويهم والاطمئنان على حالة مريضهم دون الحاجة لحضورهم لسلامتهم من فيروس كورونا.

ووجه بشير رسالة للشباب قائلًا: إن فيروس كورونا ليس فيروسًا عاديًّا فهو خطر جدًّا، فلا تستهتروا به أبدًا، وعليكم الالتزام بجميع تعليمات وزارة الصحة السعودية وعدم الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى.

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