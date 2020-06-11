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هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من زيادة معروض النفط في الأسواق؛ في ظل طلب ضعيف بسبب أزمة كورونا.
وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 4.22% إلى 37.93 دولارًا للبرميل.
وفي حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 3.43% إلى 40.30 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لما أظهره موقع "بلومبرغ".
ووفق "رويترز" أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو الجاري بمقدار 5.72 مليون برميل؛ فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بواقع 3.2 مليون برميل.
كذلك أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بواقع 866 ألف برميل.النفط أسعار النفط
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 09:49 AM
وسط مخاوف من زيادة المعروض في ظل ضعف الطلب بسبب كورونا
هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من زيادة معروض النفط في الأسواق؛ في ظل طلب ضعيف بسبب أزمة كورونا.
وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 4.22% إلى 37.93 دولارًا للبرميل.
وفي حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 3.43% إلى 40.30 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لما أظهره موقع "بلومبرغ".
ووفق "رويترز" أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو الجاري بمقدار 5.72 مليون برميل؛ فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بواقع 3.2 مليون برميل.
كذلك أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بواقع 866 ألف برميل.
، انخفاض أسعار النفط بأكثر من 4%.. وبرنت ما زال فوق الـ40 دولارًا ،
المصدر : الخليج 365
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