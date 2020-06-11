محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11947 حالة سجلت كوريا الجنوبية اليوم، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تراجع للحصيلة اليومية؛ رغم استمرار رصد حالات مرتبطة بعدوى جماعية في العاصمة سيؤول وضواحيها. وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11947 حالة؛ مشيرة إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة؛ لتستقر حصيلة الوفيات عند 276 حالة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد 11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 09:35 AM Advertisements حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11947 حالة كوريا الجنوبية تسجل 45 إصابة بكورونا كوريا الجنوبية تسجل 45 إصابة بكورونا سجلت كوريا الجنوبية اليوم، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تراجع للحصيلة اليومية؛ رغم استمرار رصد حالات مرتبطة بعدوى جماعية في العاصمة سيؤول وضواحيها. وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11947 حالة؛ مشيرة إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة؛ لتستقر حصيلة الوفيات عند 276 حالة. الكلمات المفتاحية ، كوريا الجنوبية تسجل 45 إصابة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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