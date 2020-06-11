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سجلت كوريا الجنوبية اليوم، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تراجع للحصيلة اليومية؛ رغم استمرار رصد حالات مرتبطة بعدوى جماعية في العاصمة سيؤول وضواحيها.
وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11947 حالة؛ مشيرة إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة؛ لتستقر حصيلة الوفيات عند 276 حالة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 09:35 AM
حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11947 حالةكوريا الجنوبية تسجل 45 إصابة بكورونا
سجلت كوريا الجنوبية اليوم، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تراجع للحصيلة اليومية؛ رغم استمرار رصد حالات مرتبطة بعدوى جماعية في العاصمة سيؤول وضواحيها.
وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11947 حالة؛ مشيرة إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة؛ لتستقر حصيلة الوفيات عند 276 حالة.
، كوريا الجنوبية تسجل 45 إصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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