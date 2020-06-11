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أعلنت تايلاند، اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات أو وفيات بفيروس كورونا، ليستقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 ويظل عدد الوفيات 58.
ووفق "رويترز"، هذه هي المرة الأولى في نحو ثلاثة أسابيع لم يجرِ فيها الإبلاغ عن حالات جديدة واليوم السابع عشر دون انتقال محلي للفيروس؛ فجميع الإصابات الحديثة تم اكتشافها في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من مدغشقر وباكستان والهند.
وقالت بابنرابا يونجتراكول، وهي متحدثة باسم مركز إدارة كوفيد-19 التابع للحكومة: إن هناك 2987 مريضًا تعافوا.فيروس كورونا الجديد
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 09:12 AM
استقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 والوفيات 58وصلت للصفر.. تايلاند تعلن عدم تسجيل إصابات أو وفيات بكورونا
أعلنت تايلاند، اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات أو وفيات بفيروس كورونا، ليستقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 ويظل عدد الوفيات 58.
ووفق "رويترز"، هذه هي المرة الأولى في نحو ثلاثة أسابيع لم يجرِ فيها الإبلاغ عن حالات جديدة واليوم السابع عشر دون انتقال محلي للفيروس؛ فجميع الإصابات الحديثة تم اكتشافها في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من مدغشقر وباكستان والهند.
وقالت بابنرابا يونجتراكول، وهي متحدثة باسم مركز إدارة كوفيد-19 التابع للحكومة: إن هناك 2987 مريضًا تعافوا.
، وصلت للصفر.. تايلاند تعلن عدم تسجيل إصابات أو وفيات بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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