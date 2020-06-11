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أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ جميعها لأشخاص وافدين من الخارج.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة، أن هناك أربعة من بين تلك الحالات لم تظهر عليهم أعراض مرضية.
وسجلت الصين 83 ألفًا و57 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة.الصين فيروس كورونا الجديد
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 09:09 AM
اللجنة الصحية الوطنية: بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة11 إصابة جديدة بكورونا جميعها لوافدين من الخارج في الصين
أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ جميعها لأشخاص وافدين من الخارج.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة، أن هناك أربعة من بين تلك الحالات لم تظهر عليهم أعراض مرضية.
وسجلت الصين 83 ألفًا و57 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة.
، 11 إصابة جديدة بكورونا جميعها لوافدين من الخارج في الصين ،
المصدر : الخليج 365
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