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توصيات ومحاذير من الصحة لمرضى الكلى
إحدى الفئات المعرضة لخطر كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت وزارة الصحة على ضرورة اتباع أصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة المصابين بأمراض الكلى للإجراءات الاحترازية، كونهم إحدى الفئات المعرضة للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وطالبت الصحة في تغريدة لها عبر تويتر، أصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بأمراض الكلى بالابتعاد عن التجمعات، وتجنب الاتصال بشخص يعاني أعراض فيروس كورونا، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار واستخدام معقم لليدين بعد العطس أو السعال وقبل طهي الطعام أو تناوله.
كما نصحت الصحة بتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير مغسولة، واستخدم التطبيقات لطلب الاحتياجات من غذاء ودواء، واستخدم التطبيقات لتوصيل الوصفات الطبية.
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