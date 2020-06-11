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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تَمَثّلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: (الحناكية، العلا، العيص، المهد، خيبر، ينبع)، تستمر حتى الرابعة من مساء اليوم الخميس.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 08:51 AM
تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى الرابعة من مساء اليوم
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تَمَثّلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: (الحناكية، العلا، العيص، المهد، خيبر، ينبع)، تستمر حتى الرابعة من مساء اليوم الخميس.
، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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