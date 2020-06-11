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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، وأحد المسارحة، والحرث، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.
من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.حالة الطقس الأرصاد جازان
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 08:25 AM
"المدني" دعا إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، وأحد المسارحة، والحرث، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.
من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، في تنبيه متقدم لجازان: أمطار غزيرة تتواصل حتى 7 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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