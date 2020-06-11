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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء: إنه سيعقد مؤتمرًا انتخابيًّا في مدينة "تلسا" بولاية أوكلاهوما الأمريكية هذا الأسبوع، بعد توقف دامَ ثلاثة أشهر بسبب جائحة الكورونا.
وأضاف الرئيس ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض أنه سعيد باستئناف المؤتمرات وأنه سيتوجه إلى "تلسا" يوم الجمعة المقبل.دونالد ترامب
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 08:37 AM
سيعقد مؤتمرًا انتخابيًّا في "تلسا" بولاية أوكلاهوما
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء: إنه سيعقد مؤتمرًا انتخابيًّا في مدينة "تلسا" بولاية أوكلاهوما الأمريكية هذا الأسبوع، بعد توقف دامَ ثلاثة أشهر بسبب جائحة الكورونا.
وأضاف الرئيس ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض أنه سعيد باستئناف المؤتمرات وأنه سيتوجه إلى "تلسا" يوم الجمعة المقبل.
، ترامب يعلن استئناف الحملة الانتخابية الرئاسية ،
المصدر : الخليج 365
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