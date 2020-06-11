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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | مذيعة قناة الجزيرة ”علا الفارس“ بملابس قصيرة جدا تبرز فخذيها وتظهر جسمها .. (صور ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٥٦ صباحاً (الخليج 365_متابعات)
وجه عدد من معجبي الإعلامية الأردنية والمذيعة بقناة الجزيرة علا الفارس، انتقادا عقب ظهورها بالتنانير القصيرة، حيث كانت الانتقادات على الإعلامية الاردنية بعد أن أعلنت على مدونتها الخاصة عن قرب عودتها غداً الثلاثاء للتلفزيون بعد فترة انقطاع طويلة.
وتساءل العديد من محبي (علا) عن السر في ظهورها الأخير بالتنانير القصيرة، وطالبوها بالمحافظة على الصورة التي رسموها لها في السابق.
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