شكرا لمتابعة خبر عن ابنة الإعلامي محمد الخضير في حالة حرجة بعد غرقها بالمسبح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الإعلامي الشاب محمد الخضير، عن تعرض طفلته " سيلين " للغرق في المسبح. كشف الإعلامي الشاب محمد الخضير، عن تعرض طفلته " سيلين " للغرق في المسبح. وأوضح الخضير، عبر حسابه بـ" سناب شات " أن ابنته صاحبة الثلاث سنوات، في حالة حرجة بقسم العناية المركزة. وطالب متابعيه بالدعاء لابنته بالتحسن، مشيرا إلى أن الأطباء أخبروه بأنه لا يوجد أمل قائلا:" الأمل بيد ربي سبحانه يارب معجزة من عندك ".

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