شكرا لمتابعة خبر عن عاملة منزلية تطعن طفلين وتحاول الانتحار في الخفجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت محافظة الخفجي جريمة مروعة، مساء أمس الأربعاء، إذ أقدمت عاملة فلبينية على طعن طفلي مخدوميها، ومن ثم حاولت الانتحار بصعق نفسها بالكهرباء.

ونُقل الطفلين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملاباستها.