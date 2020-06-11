شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 54 محطة وقود امتنعت عن تقديم الخدمة لغرض استغلال تغير أسعار البنزين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

ضبطت وزارة التجارة، 54 محطة وقود امتنعت عن تقديم الخدمة لغرض استغلال تغير السعر، وتوقع غرامات فورية عليها.

وأوضحت التجارة، عبر حسابها في موقع تويتر، أنه تم إلزامهم بتقديم الخدمة فورًا للمستهلك، واستدعاء ملّاكها للوزارة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

وكانت شركة أرامكو، أعلنت عن الأسعار الجديدة للبنزين والوقود لشهر يونيو الجاري، وجاءت أسعار البنزين والوقود الجديدة على النحو التالي: بنزين 91: من 0.67 ريال إلى 0.90 ريال، بنزين 95: من 0.82 ريال إلى 1.08 ريال.