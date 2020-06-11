بتوجيه كريم.. ضوابط وقواعد جديدة تنقل النظر بحجج الاستحكام من القضاء العام إلى لجنة مُشكلة بهيئة عقارات الدولة

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إنفاذاً للتوجيهات التي قضت بعدم قبول المحاكم لأي طلب يتعلق بإثبات تملك الأراضي استناداً إلى الإحياء بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور التعليمات، وقيام لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد ضوابط وقواعد لطلبات تمليك الأراضي والعقارات تنظم ذلك، فقد علمت “المناطق” من مصادرها الخاصة عن صدور التوجيهات الكريمة التي تضمنت تلك الضوابط والقواعد والتي جاءت على النحو التالي:

عدم النظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، وعدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات ومنها (حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وأراضي المنتزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض، والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة، ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بصكوك، والمرافق والخدمات العامة.

كما تضمنت الضوابط أيضاً عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود أحياء فيها قبل أمر المنع.

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ويقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الأحياء الصادر بتاريخ 9 / 11 / 1387هـ على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة والتي لا تتعارض مع المخططات التنظيمية.

وعن آلية التنفيذ تضمنت الضوابط أن تكون بتشكيل لجنة أو أكثر في الهيئة العامة لعقارات الدولة، وتتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها النظر في تملك العقارات المقدمة لأصحاب الشأن وتحديد المتوافق مع الأنظمة.

وتعد العامة لعقارات الدولة قواعد وآلية عمل اللجان وتعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويتم تشكيل لجنة من ٣ أشخاص من الهيئة ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في قضايا العقار يرشحهم وزير العدل ويصدر بتسميتهم أمر سام تقوم اللجنة بمراجعة ما تتوصل إليه اللجان في كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة، والرفع عنها للمقام السامي.

