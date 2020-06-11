توضيح من المجلس الصحي حول تصريح طبي طارئ من توكلنا

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شدد المجلس الصحي السعودي على أهمية قيام المنشآت الصحية بتأكيد حضور المريض للتصريح الطبي الطارئ المحدد في توكلنا، فور وصوله من خلال البوابة الخاصة بالتصاريح الطبية.

وقال المجلس في بيان له عبر حسابه في “تويتر”: “يؤكد المجلس الصحي السعودي ممثلًا بالمركز الوطني للمعلومات بأنه يجب على المنشآت الصحية تأكيد حضور المريض للتصريح الطبي الطارئ المحدد في توكلنا فور وصوله من خلال البوابة الخاصة بالتصاريح الطبية.

وأضاف المجلس الصحي السعودي أن هذه المسؤولية تقع على المنشأة وليس المريض.





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