أخصائي تغذية ينصح بعدم المبالغة في تناول المكملات الغذائية لهذا السبب (فيديو)

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أكد أخصائي التغذية وليد الملحم، أن المبالغة في تناول فيتامين C والمكملات الغذائية ينعكس سلباً على صحة الإنسان، داعياً إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص في ذلك.
وأوضح الملحم في مداخلة لقناة “السعودية”، أن تناول المكملات الغذائية بكثرة أصبح موضة بين بعض فئات المجتمع، لافتاً إلى أن هناك مصادر طبيعية لفيتامين C موجودة في البرتقال والكيوي والفلفل البارد تكفي لاحتياج المستهلك دون الحاجة للصيدليات.
وأضاف أن الفوار الذي يحتوي على فيتامين C يعطي الشخص 1000ملجم في حين أن احتياج الجسم لا يتعدي 10 % من هذه الفيتامينات، مشيراً إلى أن كثرة تناول فيتامين C يعمل على تكوين حصوات الكلى.
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