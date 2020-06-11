دراسة: نقص الفيتامينات بالجسم يؤدي لـ8 مشاكل خطيرة.. وهذه طرق علاجها

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تعد الفيتامينات بمختلف أنواعها ضرورية جداً للجسم، فهي تكسبه العناصر الحيوية والغذائية المميزة والمناعة التي يحتاجها، خاصة في ظل جائحة كورونا الحالية التي جعلت الاهتمام بالصحة والغذاء حاجة ملحة لتجنب الإصابة.

ونشر موقع “هيلث لاين” الأمريكي المهتم بالشأن الصحي، تقريراً يوضح 8 مشاكل صحية سيواجهها الجسم في حال نقص بعض الفيتامينات، نتيجة نقص التغذية أو اتباع حمية غذائية غير صحيحة، وكيفية علاج هذه المشاكل.

تقصف الأظافر:يحدث تقصف للأظافر في حال وجود نقص في مادة البيوتين في الجسم (فيتامين بي 7)، ويمكن تعويض نقصه من خلال بعض المواد الغذائية، كالبيض واللحوم الطازجة والألبان والبطاطس والموز والحبوب.

تشققات الفم:تحدث تشققات الفم في حال نقص عنصر الحديد وبعض الفيتامينات الأخرى مثل فيتامينات (بي 1، بي 2، بي 16)، وتؤدي كذلك لحدوث تغير في لون وطبيعة الجلد ببعض المناطق حول الفم، ويمكن تعويض نقص الحديد وهذه الفيتامينات بتناول الأسماك واللحوم والبيض والألبان والخضراوات الطازجة والحبوب.

نزيف اللثة:تنظيف الأسنان بفرشاة خشنة ليس السبب الوحيد لحدوث نزيف في اللثة، فأيضاً نقص فيتامين سي قد يسبب ذلك، حيث إن هذا الفيتامين يلعب دوراً مهماً في التئام الجروح وتقوية المناعة وحماية الخلايا من التلف، كما أن نقصه يؤدي كذلك لآلام في المفاصل والعظام والتعب المستمر،ويمكن الحصول عليه من خلال الفواكه والخضراوات.

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مشاكل الرؤية:تعرف كذلك هذه الظاهرة بـ “العمى الليلي” وهي تحدث نتيجة نقص فيتامين “إي”، وتتسبب في عدم الرؤية خلال الليل أو في الضوء المنخفض، ويمكن اكتساب هذا الفيتامين من تناول اللحوم والألبان والبيض والأسماك والخضراوات.

تقشر الجلد: يحدث نتيجة وجود نقص في بعض العناصر الغذائية مثل الزنك وفيتامينات (بي 3، بي 2، بي6)، خاصة عند الأطفال، ولعلاج هذه المشكلة ينصح بتناول الخضراوات واللحوم والمكسرات والبيض والألبان والمأكولات البحرية الغنية بالزنك.

تساقط الشعر:مشكلة يعاني منها الكثير من الشباب والنساء، وبعض الرجال يعانون من فقدان الشعر تماماً وذلك بسبب نقص العناصر والفيتامينات مثل الحديد والزنك والأحماض وفيتامينات بي3 وبي7، وينصح بتناول اللحوم والبيض والألبان والمكسرات والخضراوات لعلاج المشكلة.

ظهور نتوءات على الجلد:يحدث نتيجة نقص فيتامين “إيه” وفيتامين “سي”، ويمكن تعويض هذا النقص بتناول اللحوم والألبان والبيض والأسماك والخضراوات.

تململ الساقين: يعاني المصاب بهذه المتلازمة من صعوبة تحريك الساقين بعد الجلوس لفترة طويلة، وهي تعطي شعوراً بعدم الراحة مع تكرارها، وتحدث نتيجة نقص الحديد وفيتامين سي..، وينصح للمصابين بها بتناول اللحوم والأسماك والمكسرات والحبوب والخضراوات والفواكه الطازجة.



