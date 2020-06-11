برنامج Examsoft للاختبارات عن بُعد.. طريقة التحميل والتسجيل والاستخدام

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح تأكيد الرغبات في الاختبار التحصيلي الفترة الثانية لعددٍ من فئات الطلاب، الذين لم يسجلوا الفترة الماضية، وذلك لتأدية الاختبار التحصيلي للعام الحالي عن بُعد من خلال منصة «Examsoft».

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن البداية الفعلية للاختبار سوف تكون يوم الأربعاء المقبل 17 من الشهر الجاري، وأن التسجيل سيغلق غدًا في تمام الرابعة عصرًا، ويمكنكم التسجيل عبر الرابط (من هنا).

تعرّف على Examsoft وExemplify

وأوضح المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أن «Examsoft» هو البرنامج الخاص بإجراء الاختبارات التحصيلية، الذي يمكن الدخول إليه لاستخراج اختبار تحصيلي.

وأشار المركز الوطني للقياس، إلى أن برنامج «Exemplify» يحمل نفس مهام ومحتوى منصة «Examsoft» الإلكترونية المختصة في مجال تقديم الامتحانات بشكل إلكتروني كامل.

وأكَّد المركز الوطني للقياس، أن برنامج «Exemplify» يعتبر منصة عالمية، يتم عليها العديد من الاختبارات الإلكترونية المهمة في الكثير من دول العالم.

ويحتوي برنامج «Exemplify» المتاح من منصة «Examsoft»، على كل الأدوات والمستلزمات والإمكانات اللازمة لتقديم الاختبار الجامعي والمدرسي، ويحمل التطبيق العديد من المميزات المتطورة واللازمة لضمان نجاح عملية تقديم الاختبار.

مميزات برنامج «Exemplify»

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن برنامج «Exemplify» يحتوي على عدد مختلف وكثير من الإمكانات المتطورة، التي تساعد الطلاب على تأدية اختباراتهم، ومنها:

التطبيق يمكنه العمل دون الحاجة لاتصال إنترنت.

يعمل برنامج «Exemplify» بمنظومة أمان برمجية عالية.

يتبع تحركات الطالب داخل الهاتف، وتمنعه من التنقل بين البرامج أثناء الخضوع للاختبار.

يمكنك تطبيق «Exemplify» من تكبير وتصغير حجم الصورة، التي تحتوي على الاختبار.

يعطيك برنامج «Exemplify» تنبيهًا للوقت، الذي تبقى من مدة الاختبار.

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تطبيق «Exemplify» مجاني لكل المنصات.

يدعم الآلة الحاسبة داخل التطبيق.

خطوات استخدام منصة «Examsoft»

حدّدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها من أجل استخدام منصة «Examsoft» لإجراء الاختبارات عن بُعد، موضحة أنه يجب في البداية على كل طالب تحميل برنامج «Exemplify» (من هنا).

وشرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، طريقة تفعيل التسجيل بمنصة «Examsoft» والآلية، التي يجب اتباعها من خلال الخطوات التالية :

- ادخل بريدك الإلكتروني عبر موقع منصة الاختبارات عن بُعد (من هنا)

- قم بقبول الدعوة، التي وصلتك على البريد الإلكتروني لتخصيص كلمة مرور خاصة بك

- انقر على تحميل تطبيق «Download Exemplify»

- في خانة ادخل اسم المؤسسة (Institution ID) قم بكتابة Education & Training Evaluation Commission

- قم باختيار اللغة العربية

- ادخل رقم الهوية أو البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك

- قم بالنقر (Download) لتحميل الاختبار

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