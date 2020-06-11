السعودية اليوم / تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا



طرابلس 19 شوال 1441 هـ الموافق11 يونيه 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الخميس، إصابة 19 حالة جديدة بفيروس «

أوضح المركز في بيان أن العينات الموجبة من بينها 11 حالة مخالطة لمصابين بالفيروس، وخمس حالات جديدة، وثلاث حالات قادمة من الجنوب، بينما تبين سلبية 664 عينة.

// انتهى //

07:54ت م

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طرابلس 19 شوال 1441 هـ الموافق11 يونيه 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الخميس، إصابة 19 حالة جديدة بفيروس « كورونا المستجد» من بين 683 عينة وصلت إلى المركز.أوضح المركز في بيان أن العينات الموجبة من بينها 11 حالة مخالطة لمصابين بالفيروس، وخمس حالات جديدة، وثلاث حالات قادمة من الجنوب، بينما تبين سلبية 664 عينة.// انتهى //07:54ت م0013

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