السعودية اليوم / المكسيك تسجل 4883 إصابة جديدة بفيروس كورونا والوفيات تتخطى الـ15 ألفا



مكسيكو سيتي 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

سجلت المكسيك 4883 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة المكسيكية ليل الأربعاء/الخميس، أنه تم تسجيل 708 وفيات أيضا ليصل الإجمالي بذلك إلى 15 ألفا و357 شخصا.

وهناك 19897 حالة إصابة نشطة مؤكدة و53608 حالات اشتباه، و186570 حالة أكدت السلطات سلبية نتائج تحاليلها.

// انتهى //

06:57ت م

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مكسيكو سيتي 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسسجلت المكسيك 4883 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 129 ألفا و184 إصابة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة المكسيكية ليل الأربعاء/الخميس، أنه تم تسجيل 708 وفيات أيضا ليصل الإجمالي بذلك إلى 15 ألفا و357 شخصا.وهناك 19897 حالة إصابة نشطة مؤكدة و53608 حالات اشتباه، و186570 حالة أكدت السلطات سلبية نتائج تحاليلها.// انتهى //06:57ت م0011

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