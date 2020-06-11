السعودية اليوم / الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا جميعها لوافدين من الخارج



بكين 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة أن هناك أربعة من بين تلك الحالات لم تظهر عليهم أعراض مرضية.

وسجلت الصين 83 ألفا و57 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة.

// انتهى //

06:53ت م

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بكين 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، جميعها لأشخاص وافدين من الخارج.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة أن هناك أربعة من بين تلك الحالات لم تظهر عليهم أعراض مرضية.وسجلت الصين 83 ألفا و57 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة.// انتهى //06:53ت م0009

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