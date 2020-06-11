شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على المدينة و"الأرصاد" تنبه والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - ينبع ، تستمر حتى الرابعة من مساء اليوم الخميس .