شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل موظف أشعة وجد اسم نجله في كشف مصابي كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تفاجأ مواطن يعمل موظف أشعة بأحد مستشفيات الطائف، بوجود اسم نجله الرضيع في كشف المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الموظف أنه كان نائما بالموقع الذي خصصته صحة الطائف للعاملين في مجال مكافحة كورونا لحماية ذويهم من الإصابة، وبعد استيقاظه تطلع على الأسماء المشتبه في إصابتهم بالفيروس وتفاجأ بنجله بينهم، ليذهب مسرعًا للتأكد من كونه ابنه أم لا.

وأشار إلى أنه وجده ابنه بالفعل ولم يكن مستوعبًا للأمر، موضحًا أن الإصابة بدأت بوالدة زوجته، ثم زوجته، ثم ابنه ذو الـ 11 شهرًا.