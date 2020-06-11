شكرا لمتابعة خبر عن مقيم يبرر صلاته عكس اتجاه القبلة: " أنا دايخ " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاجأ مواطن لحظة دخوله أحد المساجد، بصلاة مقيم، عكس اتجاه القبلة.

ولفت المواطن نظر المقيم إلى أنه يصلي عكس اتجاه القبلة قائلا له: " أنت الآن تصلي باتجاه اليمن، القبلة في الاتجاه الآخر".

وبرر الشاب صلاته عكس اتجاه القبله بأنه شعر بالدوار، قائلا: " أنا دايخ " ،مشيرًا إلى أنه لم ينتبه حتى لميكروفون الإمام كدليل على أنه يصلي بالاتجاه الخاطئ.