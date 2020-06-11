أرامكو تعلن رفع أسعار البنزين لشهر يونيو

بنزين 91 مقابل 0.90 ريال و95 : 1.08
أعلنت أرامكو السعودية مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر يونيو.
وجاءت الأسعار كالتالي:
بنزين 91 : 0.90 ريال لكل لتر بدلًا من 0.67 ريال.
بنزين 95 : 1.08 ريالات لكل لتر بدلًا من 0.82 ريال.
يذكر أن تعديل الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، حيث أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
ويوفر أرامكو أفضل أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات.
كما يتوافر وقود البنزين بنوعيه ٩١ و٩٥، لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والمباعة في المملكة، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل ذو الجودة العالية للشاحنات والمركبات الأخرى.
ولضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر وحتى وصوله إلى خزان العملاء، يخضع الوقود لاختبارات عديدة وتصدر بشأنه الشهادات؛ كما يتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرف عليه بصريًا والتحكم في جودته أثناء الضخ وتتميز جميع أنواع البنزين لدينا بخلوها من الرصاص.
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