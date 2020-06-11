اصطدام مركبتين بمحافظة الطائف.. ونقل المصابين إلى المستشفى

الجهات المختصة باشرت الحادث..
أعلن مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، وقوع حادث مروري بمحافظة الطائف، نتجت عنه العديد من الإصابات.
وفي بيان له، قال مركز العمليات: اصطدام مركبتين بمحافظة الطائف، نتج عنه عدد من الإصابات، وباشرت الجهات المختصة الحادث، ونُقل المصابون إلى المستشفى.
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