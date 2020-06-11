السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن استئناف الحملة الانتخابية الرئاسية



واشنطن 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه سيعقد مؤتمرا انتخابيا في مدينة "تلسا" بولاية أوكلاهوما الأمريكية هذا الأسبوع، بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة الكورونا.

وأضاف الرئيس ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض إنه سعيد باستئناف المؤتمرات وانه سيتوجه إلى "تلسا" يوم الجمعة المقبل.

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