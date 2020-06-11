السعودية اليوم / سفير المملكة لدى كوت ديفوار يلتقي رئيس مكتب رئيس جمهورية كوت ديفوار



كوناكري 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، رئيس مكتب فخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار زكريا كوني.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيةبين البلدين، وسبل مكافحة جائحة

// انتهى //

03:07ت م

0262



كوناكري 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، رئيس مكتب فخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار زكريا كوني.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيةبين البلدين، وسبل مكافحة جائحة كورونا والتدابير المتخذة في جمهورية كوت ديفوار.// انتهى //03:07ت م0262

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