السعودية اليوم / منظمة الأمم المتحدة تؤكد أنها تعمل على دعم موريتانيا في تحقيق أولوياتها



نواكشوط 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

أفاد منسق منظمة الأمم المتحدة لدى موريتانيا أنتوني اوهومينغ بواماه أن منظمته تعمل على دعم الحكومة الموريتانية في تحقيق أولياتها في إطار التعاون القائم بين الطرفين لمكافحة فيروس

ونقلت الوكالة الموريتانية عن أنتوني قوله " أن ما لا يقل عن 175 من موظفي الأمم المتحدة يعملون في الخط الأمامي على مراقبة الوباء في موريتانبا" .

وأكد استعداد منظمته لدعم موريتانيا في مجالات التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد وفي كل ما يتعلق بجذب الاستثمار ودعم الإنتاج والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

// انتهى //

03:02ت م

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نواكشوط 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأفاد منسق منظمة الأمم المتحدة لدى موريتانيا أنتوني اوهومينغ بواماه أن منظمته تعمل على دعم الحكومة الموريتانية في تحقيق أولياتها في إطار التعاون القائم بين الطرفين لمكافحة فيروس كورونا ونقلت الوكالة الموريتانية عن أنتوني قوله " أن ما لا يقل عن 175 من موظفي الأمم المتحدة يعملون في الخط الأمامي على مراقبة الوباء في موريتانبا" .وأكد استعداد منظمته لدعم موريتانيا في مجالات التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد وفي كل ما يتعلق بجذب الاستثمار ودعم الإنتاج والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.// انتهى //03:02ت م0258

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